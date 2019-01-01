Vinçler kurulacak evler yenilenecek

Yerel seçimlerden sonra AK Partili belediye başkanlarının önceliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 11 maddelik manifestoda da yer alan akıllı şehirler ve kentsel dönüşüm projeleri olacak. Şehirlerde vatandaşların daha güvenli ve yaşanabilir bir hayat sürmelerine vesile olacak çalışmalarını kamuoyuna açıklayan başkan adayları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ciddi çalışmalarını da yakından takip ediyor. Bakanlık ise hemen hemen tüm şehirleri çarpık yapılaşmadan kurtarmaya dönük alan bazlı dönüşümü teşvik edecek girişimlerde bulunuyor. 2012 yılında Erdoğan’ın önderliğinde başlatılan ‘Kentsel Dönüşüm Seferberliği’ kapsamında bugüne kadar 590 bin konutun dönüşümü sağlandı.

Bakanlığın öncelikleri

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, her yıl 300 bin konutun dönüştürülmesinin hedeflendiğini belirterek, “Bunların 30 bininin bakanlık tarafından dönüştürülecek, kalan 270 bin konut için de belediyelere ve özel sektöre görev düşüyor” mesajını verdi.

-Her belediye kendi il ve ilçesi için kentsel dönüşüm strateji belgesi hazırlayacak ve sadece ihtiyaç kadar konut üretilecek.

-Bölgelerin özelliği ve vatandaşların ihtiyaçları dikkate alınacak. Bu kapsamda fiziki dönüşüm kültürel, ekonomik ve sosyal dönüşümle beraber tasarlanacak.

-Her şehir için pilot uygulamalar başlatılacak.

-Yatay mimari teşvik edilecek.

Murat Kurum’un, Kartal’da 21 kişinin ölümüyle sonuçlanan Yeşilyurt Apartmanı faciasından sonra yaptığı, “Depremler ve çöken kaçak binalar, kentsel dönüşüm ısrarımızın ne kadar haklı olduğunu bir kere daha gösterdi. Halkımızın can ve mal güvenliği için kentsel dönüşüm şart” açıklaması, Bakanlığın konuya bakışını net bir şekilde ortaya koyuyor.

Bu genelge ile güven gelecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kartal faciasının ardından riskli binaların öncelikli olarak tespit edileceği yeni bir dönemi başlattı. Bakan Kurum’un imzasıyla tüm illere gönderilen genelgeye göre bütün yurtta afet riski en yüksek alanlar tespit edilip, Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi hazırlanıp bakanlığa sunulacak. Bunun için de sayılı günler kaldı. Önümüzdeki 20 yıl içerisinde Türkiye’deki 6,7 milyon konutun dönüşümünü sağlamak için planlanma yapan Bakanlığın bu genelgesinin sonuç vermesi bekleniyor.

Adaylar ne düşünüyor?

Binali Yıldırım: İşlerimizden bir tanesi bu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, depremle ilgili iki tane önemli konunun var olduğuna dikkat çekerek, “Bunlardan birincisi dönüşüm, ikincisi tehlike anında insanları toplayacağımız alanlardır” diyerek şu mesajları verdi: “İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclisinde plan, tadilat dosyaları gündemin birinci maddesi olmayacak. İmar, revizyon dosyaları meclis gündemlerinin ana konusu olmayacaktır. Ismarlama, sipariş üzerine imar planı olmayacak, şehirciliği esas alan, ada, mahalle, ilçe bazında dönüşümler olacak… Bundan sonrası modern şehircilik anlayışına göre kademe kademe değişim yapılacak.”

Mehmet Özhaseki: Kentsel dönüşümü hızlı yapmamız lazım

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, “Kentsel dönüşüm yerelden başlamalı’’ diyerek şu mesajı veriyor: “Yenilemeyi hızlı yapmamız icap ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığım döneminde her fırsatta belediyelerin kentsel dönüşüm için elini taşın altına koymaları gerektiğini vurgulamıştım. Kentsel dönüşüm yerelden başlamalı. Belediye başkanlarımız ve vatandaşlarımız kentsel dönüşüm konusunda duyarlı olmalıdır. Kentsel dönüşüm konusunda duruşumuz çok net: Yerinde ve mahalle bazlı dönüşüm esas. Mahallelerde yatay mimariye öncelik verilmeli ve insan odaklı dönüşüm gerçekleştirmeli. Ankara’da şu anda 9 yerde başlayan kentsel dönüşüm projesi var. Özellikle Mamak ve Altındağ taraflarındaki kentsel dönüşüm işlerinde bizim biraz daha hızlı davranmamız icap ediyor. Mamak’ta daha önceden evleri yıkılmış dışarıya çıkmış 9 bin civarında insan var. Bunların evlerini bir an önce yapmamız icap ediyor… Mahallelerde yatay mimariye öncelik verilmeli ve insan odaklı dönüşüm gerçekleştirmeli.”

İLBANK kredi için devrede

İller Bankası’na (İLBANK) kârının yüzde 51’ini yerel yönetimlerin kentsel dönüşüm uygulamaları, harita, imar planı, altyapı ve üst yapı projeleri ve bu projelerin yapım işlerinin finansmanına harcaması yetkisi verildi. Tüm yerel yönetimler, İlbank’tan kredibilitesi olduğuna dair onay belgesi getirmesi durumunda kentsel dönüşüm uygulamaları için düşük faizli kredi imkânı verilecek. Kredi için herhangi bir teminat gösterilmesi gerekmeyecek.

TOKİ Başkanı yakın takipte

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, geçtiğimiz günlerde Kayaşehir, Gaziosmanpaşa ve Beyoğlu’ndaki şantiyelerinde incelemelerde bulunarak, dönüşüm süreçlerinin sağlıklı ve hızlı işlemesi için gerekli tedbirlerin alındığı mesajını verdi. Bulut’un verdiği bilgiye göre; dönüşüm kapsamında Kayabaşı’nda 448, Gaziosmanpaşa’da 796 ve Beyoğlu’nda 398 bağımsız birim inşa ediliyor.

Ümraniye’ye okul da yapacak spor köyü de

20 yıl yürüttüğü KİPTAŞ Genel Müdürlüğünün ardından AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı olan İsmet Yıldırım, Ümraniye’yi İstanbul’un merkezi yapmayı hedefleyen projelerini açıkladı. Yıldırım’ın ‘Binali Yıldırım ile Ümraniye’yi hizmetler açısından uçuracağız’ dediği projeler arasında okullar ve spor köyü başı çekiyor.

60’a yakın okul yaptırdı

Ümraniye Belediye Başkan adayı olmadan önce İstanbul’un dört bir yanında KİPTAŞ imzasıyla 75 bini aşkın konutun inşasında rol alan İsmet Yıldırım, yerleri belirlenmiş, göreve gelir gelmez uygulamaya hazır projeleri için ‘1 Nisan, Ümraniye’de yeni bir başlangıcın ilk adımı olacak’ dedi. KİPTAŞ’taki görevi döneminde 60’a yakın eğitim kurumu inşa ettiklerini söyleyen Yıldırım, ilçe genelinde en az 20 okulun daha yapılması için girişimde bulunacaklarını kaydetti.

“Mutlu şehir yapacağız”

“Size şimdiden söz vermek isterim ki, şehrimiz Ümraniye için hayırlı olan ne varsa, onların gerçekleşmesi için bütün gücümle ve bütün samimiyetimle çalışacağım” diyen Yıldırım, “Ben İstanbul’u seviyorum. İstanbul’un yeni merkezi olmaya talip Ümraniye’yi seviyorum. Ümraniye’yi herkesin mutlu olduğu bir şehir haline getireceğiz’’ mesajını verdi. Yıldırım tesis edecekleri Spor Köyü’nde ise etnospor alanı, tenis kompleksi, basketbol ve voleybol gibi birçok spor alanı ile spor akademisinin yer alacağını dile getirdi.

Yıldırım’ın Ümraniyelilere vaat ettiği yatırımlar:

-Türksat Kavşağı projesi

-Şile Otoyoluna çıkış yolları projesi

-Küçüksu Caddesinden TEM Otoyoluna yeni kavşak projesi

-Mithatpaşa Caddesi TEM Anadolu bağlantısı Çakmak Köprüsü projesi

-Finans şehrin bulunduğu Şenol Güneş Bulvarı’ndan TEM Otoyoluna bağlantı yolu projesi

-32 adet otopark

-28 bin metrekare yeşil alan

-Hekimbaşı’nda bulunan Ümraniyespor’un kullandığı alana birçok sporun aynı anda yapılabileceği bir spor köyü

-10’a yakın semt pazarı.

Esenler’e yeni çehre

2012 yılında dönemin Başbakanı olarak kentsel dönüşüm sayfasını ilk kez Esenler’de açanRecep Tayyip Erdoğan, o günden bugüne gerçekleştirilen tüm çalışmaları kendisine sunulan raporlardan takip ediyor. İlçenin gelişiminde büyük rol oynayan ve İstanbul belediye başkanları arasında, halkın gözünde kredibilitesi en yüksek olan M. Tevfik Göksu, yeni dönemde de Esenler’in dönüşümü için çalışacak. Esenler’de, bugüne kadar yaklaşık 45 bin konutun dönüşümü tamamlandı. Yeni hedef ise önümüzdeki 5 yılda 50 bin konutun dönüştürülmesi. Öte yandan; Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından İstanbul’un Esenler İlçesi Güney Proje Alanı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 1. Etap 1. Bölge’de inşa edilecek 531 konutun ihalesi yapıldı. Dönüşüm alanlarında çevre düzenlemeleri ve donatı alanlarıyla sosyal ihtiyaçlara da cevap veren TOKİ, 0-5 yaş okul öncesi çocuk grubundan üniversite gençliğine, kadınlardan erkeklere, tüm nüfus profillerine dönük ihtiyaç ve beklentileri düşünerek yerleşim alanlarını da baştan aşağı yeniliyor. Hayata geçirilecek olan Esenler Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesiyle vatandaşlara dükkânları, okulları, camileri, meydanları, parkları, peyzajı, oyun ve spor alanları ile nitelikli sosyal çevre imkânı sunulacak.

GOP’ta 7 bölge birden

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, ilçe genelinde 7 bölgede kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini söyleyerek, “Yıldıztabya Projesi, Gaziosmanpaşa’da eşine rastlanılmamış bir mahalle konseptinde ve yatay mimari görünümünde bir proje olacak. Projenin içerisinde bulunan okul, cami, spor salonu, sağlık merkezi, otopark ve yeşil alanlarla Yıldıztabya Mahallesi’nin tamamına artı değer katacak, aynı zamanda Türkiye’ye örnek olacak bir konsept gerçekleştiriyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyemizin desteği ve yapmış olduğu kaynak aktarımı ile biz burada kentsel dönüşümü gerçekleştirmeye kararlıyız. İnşallah hızlı bir şekilde bu projeyi tamamlamış olacağız. Çünkü sizin mutluluğunuz, bizi daha çok mutlu edecektir” mesajını verdi. Öte yandan; ilçede 4 istasyonu bulunan Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı çalışması da tamamlanmak üzere.

Örnek proje Antalya’da

Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesi olarak bilinen Antalya Kepez Santral bölgesi dönüşümü, yerel yönetim ile özel sektörün uyumlu çalışmasının en bariz örneği olarak öne çıkıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin önceki yıl açtığı ihaleyi kazanan Sur Yapı’nın inşa ettiği ŞEHİR, 70 bin kişiye ev sahipliği yapacak. 19 bin birimden oluşan ve 6 Haziran 2018’de temeli atılan projenin birinci etabında kaba inşaat yüzde doksan seviyesine ulaştı. 6 bin 514 konut ince işler aşamasında. İki bin işçi ile mühendislerin çalıştığı projede yükselen blokların dış cephe mantolaması ile iç tesisat döşemeleri devam ediyor. Sur Cadde’de ise hafriyat işleri tamamlanarak bazı blokların temelleri atıldı. Üçüncü etap olan Turkuaz’da da hafriyat ve emel atma işleri devam ediyor. Dünyanın dört bir yanındaki yatırımcılardan ilgi gören projenin Avrupa pazarındaki satışları ise Antalya ve İstanbul’un yanı sıra Almanya’nın Köln şehrindeki City Center AVM’de gerçekleştiriliyor. 1 milyon 300 bin metrekare alan üzerinde 8 milyar liralık yatırım değeri ile konumlanan projeye imza atan Sur Yapı, bu yolla kentsel dönüşümde özel sektörün gücünü de ortaya koymuş oldu.