Vincent Janssen kimdir? Vincent Janssen nereli kaç yaşında? Vincent Janssen hangi takımda oynadı?

Vincent Janssen kimdir? Galatasaray yönetimin, Vincent Janssen için kulubü ile dirsek temasına geçti. GS, Avrupa'dan bir menajer vasıtasıyla Vincent Janssen’in takımı Monterrey'e satın alma opsiyonlu kiralama önerisi yaptığı öğrenildi. Parlak bir sezon geçiren Tottenham geçen sezonu ikinci sırada tamamlamıştı. Hollandalı futbolcu ise Harry KAne ve Heung Min Son gibi isimlerin gerisinde kaldı. Toplam 38 maçta süre alan Janssen 6 gol atıp 3 asist yaptı.

Vincent Janssen kimdir?

Tam ismiyle Vincent Petrus Anna Sebastiaan Janssen, 15 Haziran 1994 tarihinde Hollanda'nın Heesch şehrinde dünya geldi. Sporcu bir ailenin çocuğu olması, onun futbola da erken başlamasını sağladı. 2000'de SV TOP, 2002'de ise Oss kulüplerinin alt yapılarında forma giydikten sonra 2006 yılında ülkenin önemli ekiplerincen NEC'e transfer oldu. 3 yıllık serüvenin ardından Feyenoord'un alt yapısına geçiş yaptı. Janssen asıl altyapı eğitimini Rotterdam kulübünde aldı. 2013 yılında Hollanda U19 Ligi'nin kazanan takımda yer aldıktan sonra, Feyenoord'un Erste Divisie'de yer alan takımı Almere City'de ilk profesyonel sözleşmesine imza attı.

Burada ilk sezonunda 10, ikinci sezonunda ise 19 kez ağları havalandırma başarısı gösterdi. İki yıl içinde toplam 74 resmi karşılaşmada 32 gol kaydetti. Almere'deki dikkat çeken performansının ardından 2015 yazında 500 bin Euro bonservis bedeliyle AZ Alkmaar'a transfer oldu. Alkmaar'daki ilk resmi golünü, 30 Temmuz 2015 tarihinde oynadıkları UEFA Avrupa Ligi ön eleme turu karşılaşmasında temsilcimiz İstanbul Başakşehir'e karşı attı.

AZ'deki ilk 8 maçında gol atamasa da, ligin ikinci yarısında inanılmaz bir çıkış yaparak tam 20 gol attı ve Eredivisie'de 52 yılın ardından tek devrede 20 gol birden atan ilk futbolcu oldu. Sezonu 27 golle gol kralı olarak tamamlayan Janssen, ligde 25'ten fazla gol atan en geç oyuncu ünvanını da eline geçirdi.

Bu rekor, 1994-1995 sezonundan bu yana Brezilyalı efsane Ronaldo'ya aitti. Hollandalı futbolcu, tüm bu başarıların ardından 2016 Johan Cruyff Yılın Yeteneği ödülüne layık görüldü. Premier Lig'de 27 maçta yalnızca 2 gol atabilen Hollandalı, Tottenham formasıyla çıktığı 38 resmi karşılaşmada toplam 6 kez gol sevinci yaşadı. U18'den bu yana tüm yaş gruplarında forma giyen Janssen, Hollanda A Milli Takımı'yla çıktığı 15 karşılaşmada 7 kez ağları havalandırdı.