Villaya düzenek kurup 1.3 kilo skunk elde etti

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Didim ilçesinde, polis ekiplerinin bir villaya düzenlediği operasyonda uyuşturucu imal etmek için hazırlanmış sera ve düzenek ortaya çıkarıldı. Operasyonda 1 kilo 360 gram skunk ile 34 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliğince yapılan istihbari çalışmalarda Ü.B.’nin ikamet olarak kullandığı villada uyuşturucu madde imal ettiği yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı.

Operasyon düzenlene villada yapılan aramada 1 kilo 57 gram kurutulmaya bırakılmış vaziyette skunk maddesi, 303 gram yaş vaziyette skunk maddesi, 24 adet Hint keneviri bitkisi, Hint kenevir bitkisi yetiştirmede kullanılan düzenek ve farklı çeşitlerde sıvılar ele geçirildi.

Uyuşturucu madde imalatı ve ticareti suçlamasıyla gözaltına alınan Ü.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.