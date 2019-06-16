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Villasında birlikte alkol aldığı arkadaşını sırtından vurarak öldürdü

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde lüks villasında alkol alığı arkadaşı tarafından sırtından silahla vurulan 47 yaşındaki vatandaş hayatını kaybetti.

16 Haziran 2019 Pazar 06:35
Villasında birlikte alkol aldığı arkadaşını sırtından vurarak öldürdü

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde lüks villasında alkol alığı arkadaşı tarafından sırtından silahla vurulan 47 yaşındaki vatandaş hayatını kaybetti. Kayıplara karışan şüphelinin evine yapılan operasyonda kanlı kıyafetler bulundu.


Olay, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Halıdere Yeni Mahallesi 2122 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaat işi ile uğraşan Çelebi Aydas (47), sokak üzerinde bulunan lüks villasında ismi öğrenilemeyen bir arkadaşı ile akşam saatlerinde alkol almak için buluştu. Alkol aldıkları sırada ismi öğrenilemeyen şahıs henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı, Aydas’ı tabancası ile sırtından vurdu. Aydas kanlar içinde kalırken, eli silahlı şahıs kayıplara karıştı. Gece geç saatlerde gelen bir yakını, Aydas’ı yatağında kanlar içinde görünce durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Arkadaşının sırtından vurduğu adam hayatını kaybetti


Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Aydas’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Daha sonra olay yerine gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri, villa ve çevresinde inceleme başlattı. Ekipler, villa ve çevresindeki şüpheli görülen her şeyi tek tek inceledi. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde Aydas’ın cenazesi, Gölcük Necati Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.



Aydas’ı öldürdüğü iddia edilen şahsın evinde kanlı kıyafetler bulundu


Olayla ilgili çalışmasını sürdüren polis ekipleri, Aydas’ı öldürdüğü iddia edilen şahsın evine operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda kanlı kıyafetler bulundu. Ekipler, kanlı kıyafetlerden incelemek üzere numune aldı. Yapılan operasyonda ise şüphelinin evde olmadığı tespit edildi. Ekipler, şahsın yakalanması için çalışmalarını sürdürürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 06:35
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