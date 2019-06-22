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Villanın bodrum katını uyuşturucu imalathanesine çeviren 3 kişi tutuklandı

Konya’da lüks villa inşaatının bodrum katını yaklaşık 10 milyon lira harcayarak dönüştürdükleri uyuşturucu imalathanesinde esrar üreten 3 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

22 Haziran 2019 Cumartesi 10:22
Villanın bodrum katını uyuşturucu imalathanesine çeviren 3 kişi tutuklandı

Konya’da lüks villa inşaatının bodrum katını yaklaşık 10 milyon lira harcayarak dönüştürdükleri uyuşturucu imalathanesinde esrar üreten 3 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda Mustafa K, Yalçın K. ve Rahmi Ö’nün uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Ekipler, şahısların esrar maddesi üretimi yaptıkları, ürettikleri maddeleri Batı illeri ve yurt dışına kargo marifetiyle gönderdikleri şeklinde alınan bilgilere istinaden şahıslarla ilgili araştırmalara başladı. Yapılan çalışmalarda, şahısların uyuşturucu madde ticareti için merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesinde inşaat halinde bir villa ile Alpaslan Mahallesi Meram Fen Lisesi Caddesinde bir adresi kullandıkları tespit edildi. Polis ekipleri alınan arama kararının ardından bahse konu adreslerde arama yaptı. Yapılan aramalarda 64 kilo 400 gram kubar esrar, 5 kilo toz esrar, 34 kilo 800 gram lemonhaze (genetiği değiştirilmiş hibrit esrar), 3 adet ruhsatsız mavzer tipi yivli tüfek ve tüfeklere ait 1340 adet fişek, 1 adet keskin nişancı tüfeği ve bu tüfeğe ait fişekler, 2 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet yivsiz av tüfeği ve 265 adet fişek ve 1065 adet üretimde kullanılan materyaller ele geçirildi. Baskında, Yasin K., Rahmi Ö. ve ikamette bulunan B.A. isimli şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki ifadeleri tamamlanan ve Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 10:22
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