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Villadaki hırsızlıkta şüpheli misafir çıktı

Adana'da bir kişi misafir olarak bulunduğu villadan 10 bin lira ile toplam 163 gram ağırlığındaki iki altın zincir çaldığı gerekçesiyle tutuklandı

18 Temmuz 2019 Perşembe 09:48
Villadaki hırsızlıkta şüpheli misafir çıktı

ADANA (AA) - Adana'da misafir olarak gittiği villadan para ve ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

B.A, arkadaşı K.B'yi merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'ndeki villasına davet etti.

Davet üzerine K.B, kendi arkadaşı Y.T'yi de yanına alarak B.A'nın evine gitti.

Bir süre sonra ev sahibi B.A, arkadaşı K.B. ile alışveriş yapmak için dışarıya çıktı.

Alışveriş sonrası eve dönen B.A, kilitli dolabında bulunan 10 bin lira ile toplam ağırlığı 163 gram olan altın iki zincir ile bir yüzüğün yerinde olmadığını fark etti.

B.A, alışveriş için K.B. ile dışarıya çıktığı sırada evde bir süre yalnız kalan Y.T'nin olayı gerçekleştirdiğinden şüphelenerek polise şikayette bulundu.

Bunun üzerine adrese gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri zanlı Y.T'yi gözaltına aldı.

Şüpheli Y.T, olayı kendisinin gerçekleştirdiğini kabul ederek cebindeki para ve altınları teslim etti.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 09:48
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