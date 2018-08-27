0553 313 94 23

Vietnam'dan Mısır'a yıllar sonra ilk ziyaret!

Vietnam Cumhurbaşkanı Tran Dai Quang 55 yıl aradan sonra bir ilki gerçekleştirerek Mısır'a cumhurbaşkanlığı düzeyinde bir ziyaret gerçekleştirdi. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Vietnam Cumhurbaşkanı Tran Dai Quang başkent Kahire’deki İttihadiye Sarayı’nda bir araya geldi.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 18:34
Vietnam'dan Mısır'a yıllar sonra ilk ziyaret!

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, mevkidaşı Quang ile askeri ve savunma alanlarında iş birliğine gidilmesi, ticari ve siyasi ilişkilerin geliştirilmesi ile terörle mücadele konularında yardımlaşma gibi farklı konuları ele aldıklarını söyledi.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 1 milyar dolara çıkarılacağı sözünü veren Vietnam Cumhurbaşkanı Tran Dai Quang ise konuşmasında, siyasi, ekonomik, teknolojik ve güvenlik konularında iş birliğinin artırılması konularını değerlendirdiklerini vurguladı.

Ziyaret kapsamında, iki ülke heyetleri arasında ziraat, petrol, ekonomik yatırım ve güvenlik konularını kapsayan 7 ayrı protokol imzalandı.

Mısır ve Vietnam arasında diplomatik ilişkilerin başlamasından bu yana geçen 55 yıl boyunca ilk kez bir Vietnam Cumhurbaşkanı’nın Mısır’ı ziyaret ettiği belirtildi.

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 18:34
  1. Vietnam
  2. Mısır
  3. Cumhurbaşkanlığı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beştepe'de 'e-Devlet Değerlendirme' toplantısı
    1. Beştepe'de 'e-Devlet Değerlendirme'..
    2. TOKİ Tokat konut başvuruları
    3. 2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    4. Gençleri evlendirmek için yapılması..
    5. ÖSYM kaymakamlık sınavı giriş..
    6. Maydanoz kürü nasıl yapılır? Faydaları..
    7. Çocuklarda Kuran eğitimi nasıl..
    8. Çikolatalı krep sarma nasıl yapılır?
    9. Kulak tıkanıklığı neden olur?
    10. Göz şişkinliği nasıl geçer?
    11. Emzirme döneminde hangi besinleri..
    12. Salatalığın faydaları saymakla bitmiyor
    13. Trump duyurdu: Anlaşmaya varıldı!
    14. AÖF büro adres ve telefonları
    15. Şifa deposu: Et suyu çorbası
    16. Muşmula meyvesinin faydaları nelerdir?
    17. Beştepe’de e-devlet toplantısı
    18. Sarımsak ve sütü karıştırırsanız…..
    19. Saksı filesi nasıl yapılır?
    20. Muz lekesini temizlemek için neler..
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    "1071, Anadolu'nun fethi hareketi değildir"
    "1071, Anadolu'nun fethi hareketi değildir"
    FETÖ'cü hainlerden alçak 'Ahmet Çakar' paylaşımı
    FETÖ'cü hainlerden alçak 'Ahmet Çakar' paylaşımı
    Eski CIA Başkanı’ndan flaş Türkiye sözleri
    Eski CIA Başkanı’ndan flaş Türkiye sözleri
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    'Keko Hikmet' ve ailesinin zorlu işi! 9 kuşaktır bunu yapıyorlar
    'Keko Hikmet' ve ailesinin zorlu işi! 9 kuşaktır bunu yapıyorlar
    Firari FETÖ'cü Uslu'dan küstah tehdit!
    Firari FETÖ'cü Uslu'dan küstah tehdit!