Vietnam'dan ABD'ye şok! 14'er yıl hapis...

California merkezli "Vietnam Geçici Ulusal Hükümeti" örgütü üyesi olduğu anlaşılan James Nguyen ve Angle Phan adlı ABD vatandaşları, 14 yıllık hapis cezasının ardından sınır dışı edilecek.

Daha önce de aynı örgütün 15 kişilik hücresi, Ho Şi Minh havaalanına bombalı saldırı planladıkları iddiasıyla, polis baskınının ardından gözaltına alınmıştı.

Ülkedeki ABD Büyükelçiliği, "gelişmeleri yakından izlediğini" duyurdu.