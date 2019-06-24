0553 313 94 23

Vietnam’dan ABD vatandaşına 12 yıl hapis

Vietnam, devleti çökertme gerekçesi ile geçtiğimiz yıl tutuklanan ABD vatandaşı Michael Phuong Minh Nguyen’i 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 15:56
Vietnam’dan ABD vatandaşına 12 yıl hapis

Vietnam, devleti çökertme gerekçesi ile geçtiğimiz yıl tutuklanan ABD vatandaşı Michael Phuong Minh Nguyen’i 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.


Vietnam’da mahkeme, ABD vatandaşını "devleti çökertmeye” teşebbüs etmekten 12 yıl hapse mahkum etti. Geçtiğimiz yıl tutuklanan 55 yaşındaki Michael Phuong Minh Nguyen, bugün hakim karşısına çıkarıldı. Protestoları kışkırtmak istediğini itiraf eden Nguyen, Hanoi ve Ho Chi Minh kentinde hükümet binalarına molotofkokteyli ile saldırılar planladığına ilişkin suçlamaları ise reddetti.


Nguyen’in avukatı Nguyen Van Tam, müvekkilinin molotofkokteyli saldırısı planladığına dair kanıt bulunmadığını söyledi. Nguyen, hapis cezasının ardından sınır dışı edilecek.


Vietnam doğumlu ABD vatandaşı Nguyen, 2018 Nisan’da Vietnam’a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında tutuklanmıştı.


Aynı davada yargılanan 3 Vietnamlıya da hapis cezası verildiği öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 15:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yaz Kur’an Kurslarına 9 bin öğrenci kayıt yaptırdı
    1. Yaz Kur’an Kurslarına 9 bin öğrenci..
    2. Başkan Çakmak’tan teşekkür
    3. Sakarya’da işçi servisi devrildi: 4..
    4. Germencik’te yaz etkinliklerine..
    5. Çaya, çorbaya her gün defne yaprağı..
    6. Sakarya'da işçi servisi devrildi! 4..
    7. Yabancı analistlerden yeni dolar..
    8. Güler Nalbant, Söke Kent Konseyi..
    9. New York borsası yükselişle açıldı
    10. Trump İran’dan ne istediğini açıkladı
    11. Akıncı Üssü davası
    12. Başakşehir’de TEM kenarında bulunan..
    13. Hükümlü koğuşu ateşe verdi!
    14. Evkur Yeni Malatyaspor, Jahovic ile..
    15. GÜNCELLEME - Tunceli'de biri turuncu,..
    16. Çaykur Rizespor'da kamp programı belli..
    17. Efeler Belediyesinden Kızılay’a destek
    18. Pakistan’da sel: Yüzlerce insan..
    19. Kemerburgaz düğün salonuna kavuşuyor
    20. Tosya TSO, gençlik merkezi olacak
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    Yusuf Kaplan'dan sert sözler: PKK darbesi bu, o ismi 2023'e hazırlıyorlar
    Yusuf Kaplan'dan sert sözler: PKK darbesi bu, o ismi 2023'e hazırlıyorlar
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    İşte İstanbul seçim sonuçları!
    İşte İstanbul seçim sonuçları!
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı