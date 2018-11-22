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Vietnam'da yakıt kamyonunda yangın: 6 ölü

22 Kasım 2018 Perşembe 17:21
Vietnam'da yakıt kamyonunda yangın: 6 ölü

ANKARA (AA) - Vietnam'da, petrol taşıyan bir yakıt kamyonunun alev alması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Şinhua haber ajansına göre, ülkenin güneyindeki Binh Phuoc kentinde yakıt taşıyan bir kamyon alev aldı. Alevler, yol kenarındaki 16 eve de sıçradı.

Yangında 6 kişi hayatını kaybederken, 10'dan fazla kişi de yaralandı. Yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığı kaydedildi.

Ülkede bu yılın 10 ayında 3 bin 770 yangın ve patlama olayı meydana geldi. Bu vakalarda 91 kişi öldü, 235 kişi de yaralandı.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 17:21
  1. patlama
  2. Vietnam
  3. Yangın

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