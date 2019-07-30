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Vietnam'da toprak kayması: 2 ölü, 3 yaralı

30 Temmuz 2019 Salı 10:49
Vietnam'da toprak kayması: 2 ölü, 3 yaralı

ANKARA (AA) - Vietnam'da şiddetli yağışların yol açtığı heyelanda en az 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Ülke basınında yer alan habere göre, Doğal Afet Önleme ve Kontrol Komitesinden yapılan açıklamada, Ha Giang kentinde aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen toprak kaymasında iki evin çöktüğü belirtildi. Açıklamada, evlerin çökmesi sonucu en az 2 kişinin yaşamını yitirdiği ve 3 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Şiddetli yağışlar nedeniyle Ha Giang'da bazı yollarda ve köprülerde de büyük hasar oluştu.

Vietnam'da geçen yıl sel, fırtına ve heyelanlar nedeniyle en az 180 kişi yaşamını yitirmiş ve 37 kişi kaybolmuştu.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 10:49
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