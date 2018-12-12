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Vietnam'da sel: 5 ölü, 4 kayıp

12 Aralık 2018 Çarşamba 22:54
Vietnam'da sel: 5 ölü, 4 kayıp

ANKARA (AA) - Vietnam'ın orta kesiminde etkili olan sellerde 5 kişinin hayatını kaybettiği, kayıp 4 kişinin arandığı bildirildi.

Şinhua'da yer alan habere göre, Doğal Afet Önleme ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, Quang Tri, Thua Thien Hue, Quang Nam, Quang Ngai ve Binh Dinh kentlerinde hafta sonundan bu yana etkili olan sellerde 5 kişinin yaşamını yitirdiği ve 4 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Sellerde 23 binden fazla evin zarar gördüğü, sele kapılan 62 bin büyükbaş hayvan ve kümes hayvanının telef olduğu belirtildi.

Vietnam'da yılın ilk 11 ayında meydana gelen tayfun, sel ve heyelanlarda 189 kişinin öldüğü ya da kaybolduğu, 140 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 22:54
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