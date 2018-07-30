Vietnam'da otobüsle kamyon çarpıştı: 13 kişi öldü
Vietnam'da düğüne gidenleri taşıyan otobüsle kamyon çarpıştı. Kazada 13 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.30 Temmuz 2018 Pazartesi 11:21
Vietnam Haber Ajansı'nın (VNA) haberine göre, ülkenin orta kesimindeki Quang Nam kentinde düğüne giden damadı ve ailesini taşıyan otobüsle karşı yönden gelen kamyon çarpıştı.
Yetkililer, kazada 13 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralanan 4 kişinin de tedavi altına alındığını kaydetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
YORUM YAZ