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Vietnam'da iki ABD vatandaşına darbe girişimi suçlamasıyla hapis cezası

Vietnam'da Vietnam asıllı iki ABD vatandaşı, ülkenin komünist hükümetini devirmeye teşebbüs suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 21:03
Vietnam'da iki ABD vatandaşına darbe girişimi suçlamasıyla hapis cezası

Vietnam'da mahkeme, Vietnam asıllı iki ABD vatandaşını, ülkenin komünist hükümetini "devirmeye teşebbüs" suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Vietnam Haber Ajansı'nın haberine göre, Ho Chi Minh şehrinde mahkeme, hükümeti yıkmaya teşebbüs etmekle suçlanan James Nguyen ve Angle Phan adındaki Vietnam asıllı iki ABD vatandaşını 14 yıl hapse mahkum etti. Vietnam hükümeti karşıtı eylemler yürüttüğü gerekçesiyle ülkede "terör örgütü" listesine alınan ABD, California merkezli bir gruba üye oldukları ileri sürülen Nguyen ve Phan, devlet karşıtı bildiriler dağıtmak, hükümet karşıtı mesajlar yayınlamak üzere radyo istasyonlarının yönetimini ele geçirmek ve devlet karşıtı protestolara katılmak için grup üyelerini görevlendirmekten suçlu bulundu.

Aynı davada yargılanan, grubun 10 yerel üyesi de aynı suçlamalardan hüküm giyerek 5 ila 11 yıl hapse mahkum edildi. Mahkemeden yapılan açıklamada, "Ulusal güvenliği ihlal etmesi, ülkenin istikrar ve kalkınmasını sabote etmesi, siyasi ve sosyal düzende istikrarsızlığa neden olması ve devletin çıkarlarına karşı hareket etmesi açısından sanıkların eylemlerinin bilhassa ciddi olduğu belirtildi.

CEZALARINI ÇEKTİKTEN SONRA SINIRDIŞI EDİLECEKLER

İki Amerikan vatandaşının, cezasını çektikten sonra sınır dışı edileceği bildirildi. Mahkeme, geçen hafta, hükümeti yıkmaya teşebbüs etmekle suçlanan 53 yaşındaki aktivist Le Dinh Luong'u 20 yıl hapse mahkum etmişti. 

Vietnam'da aralarında bir avukatın da bulunduğu 6 aktivist, 5 Nisan'da ülkenin komünist hükümetini "devirmeye teşebbüs" suçundan hapis cezasına çarptırılmıştı.

Hükümeti yıkmaya teşebbüsten suçlanan avukat Nguyen Van Dai 15, diğer aktivistler ise 7 ile 12 yıl değişen hapis cezaları almıştı.

Demokrasi için Kardeşlik grubu ile bağlantısı olan bu kişilerin, ilk olarak hükümet karşıtı propaganda yapmakla ardından ise devleti yıkmaya teşebbüs etmekle suçlandığı kaydedilmişti.
Aynı ay içinde 3 aktivist de hükümeti devirmeye teşebbüs ve devlete karşı propaganda yapmak suçlarından 13, 9 ve 7 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ülkede 3 aktivist de ocak ayında, devlete karşı propaganda yapmak suçundan 6 ile 8 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılırken sosyal medya ağlarında "Anne Mantar" lakabıyla tanınan Nguyen Ngoc Nhu Quynh de geçen yıl aynı suçtan 10 yıl hapse mahkum edilmişti.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2018 Çarşamba 21:03
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