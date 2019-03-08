Vietnam'a ait tekne Çin gemisi tarafından batırıldı

HANOİ (AA) - Güney Çin Denizi'nde Vietnam'a ait bir balıkçı teknesinin Çin'e ait bir geminin çarpması sonucu battığı bildirildi.

Adının açıklanmasını istemeyen Vietnam hükümetinden bir yetkili, Çin'e ait bir geminin Paracel takımadaları yakınında balık tutan Vietnam'a ait tekneye çarptığını belirterek, balıkçı teknesinin battığını kaydetti.

Batan teknedeki 5 kişilik mürettebatın başka bir Vietnam teknesi tarafından kurtarıldığı ifade edildi.

- Güney Çin Denizi

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin yönetiminin, Güney Çin Denizi'ndeki adalara üs inşa ederek egemenlik hakkı iddiasına, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından "Hoang Sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise "Şişa" ve "Nanşa Çündao" olarak adlandırılıyor.