Vietnam lideri Tran Dai Quang öldü
61 yaşındaki Tran Dai Quang, 2 Nisan 2016 tarihinden bu yana devlet başkanlığı görevini yürütüyordu. Ölüm haberi 'son dakika' koduyla uluslararası ajanslar tarafından dünyaya açıklandı.21 Eylül 2018 Cuma 08:20
Vietnam Devlet Başkanı Tran DaiQuang, Cuma günü öldü. Ölüm haberini uluslararası haber ajansları 'son dakika' koduyla dünyaya geçti.
12 Ekim 1956 tarihinde doğan Quang, 61 yaşındaydı.
Vietnam lideri, başkanlık koltuğuna 2 Nisan 2016 tarihinde oturmuştu.
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