Vietnam cumhurbaşkanı hayatını kaybetti

Vietnam Cumhurbaşkanı Tran Dai Quang bu sabah kaldırıldığı askeri hastanede hayatını kaybetti.

Yerel basın Vnexpress 1956 doğumlu Tran Dai Quang'ın bu sabah hastalık nedeniyle öldüğünü açıkladı.

Devlet Başkanlığı görevini 2 Nisan 2016 tarihinden beri sürdüren Quang, 2011 ve 2016 yılları arasında Kamu Güvenlik Bakanı olarak görevini üstlendi. Vietnam Komünist Partisi Politbürosu üyesi idi.

Vietnam Cumhurbaşkanı Tran Dai Quang 55 yıl aradan sonra bir ilki gerçekleştirerek 27 Ağustos'ta Mısır'a cumhurbaşkanlığı düzeyinde bir ziyaret gerçekleştirmişti.