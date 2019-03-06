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Vietnam-Çin-Kazakistan-Avrupa demir yolu hattı faaliyete geçti

Vietnam’dan yola çıkan kargolar Avrupa’ya 22 günde ulaşırken bu sürenin 19 güne indirilmesi planlanıyor

06 Mart 2019 Çarşamba 17:19
Vietnam-Çin-Kazakistan-Avrupa demir yolu hattı faaliyete geçti

ASTANA (AA) - Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, ilk kez Vietnam-Çin-Kazakistan-Avrupa kıtalararası demir yolu hattının hizmete sunulduğunu bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında, Kazakistan’ın Hanoi Büyükelçiliğinin Kazakistan Demiryolu Şirketiyle (KTJ) ortaklaşa, Vietnam-Çin-Kazakistan-Avrupa güzergahı üzerinden ilk demir yolu transit ulaşım hattının başlatılmasını öngören bir nakliye ve lojistik proje uyguladığı belirtildi.

Vietnam’dan çıkan kargoların Avrupa’ya 22 günde ulaştığı ifade edilen açıklamada, gelecekte bu sürenin 19 güne indirilmesinin planlandığı vurgulandı.

Açıklamada, projenin başlatılmasının Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in ülkesinin ulaşım altyapısının uluslararası ulaşım sistemine entegre etme hedeflerinden biri olduğuna işaret edildi. Geçen yıl Kazakistan ile Vietnam arasındaki ticaret hacminin 467 milyon dolar olduğu ifade edilen açıklamada, Vietnam-Çin-Kazakistan-Avrupa demir yolu hattının hizmete sunulmasıyla ikili ticaretin önemli ölçüde artış beklendiği kaydedildi.

Vietnam-Çin-Kazakistan-Avrupa demiryolu koridoru projesi, 2016 yılında Kazakistan tarafından önerilmiş, 2017’de KTJ ile Vietnam Demiryolları Şirketi arasında işbirliği muhtırası imzalanmıştı.

2017 yılında Kazakistan, Vietnam ve Çin demir yolu şirketleri arasında görüşmeler yapılmış, taraflar, taşımacılık hacmi, güzergah ve lojistik operatörler konularında anlaşmıştı.

Geçen yıl nisan ayında Kazakistan ile Vietnam demir yolu şirketleri arasında ulaşımla ilgili çalışma grubu oluşturulmuştu.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 17:19
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