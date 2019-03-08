0553 313 94 23

Vietnam balıkçı teknesi Çin tarafından vuruldu

Vietnam hükümeti, bir Çin gemisinin Güney Çin Denizi’ndeki tartışmalı sularda Vietnam balıkçı teknesini batırdığını iddia etti.

08 Mart 2019 Cuma 12:25
Vietnam balıkçı teknesi Çin tarafından vuruldu

Vietnam hükümeti, bir Çin gemisinin Güney Çin Denizi’ndeki tartışmalı sularda Vietnam balıkçı teknesini batırdığını iddia etti.


Vietnam Ulusal Olağanüstü Durum, Doğal Afete Müdahale ve Arama Kurtarma Komitesi tarafından yapılan açıklamada, balıkçı teknesinin dün Güney Çin Denizi’ndeki Paracel adalarında bulunan Discovery kayalığı yakınında,Da Nang şehrine 370 kilometre uzaklıkta bir Çin gemisi tarafından vurulduğu bildirildi. Açıklamada, teknede bulunan 5 Vietnamlının kurtarılıncaya kadar teknenin pruvasına tutunarak beklediği belirtildi.


Vietnam hükümeti ve devlet medyası, daha önce de Çin gemilerini Vietnam’ın balıkçı teknelerine saldırmakla suçlamıştı.


Vietnam’daki Tuoi Tre gazetesine göre, Nisan ve Mayıs aylarında Güney Çin Denizi’nde balık avlayan 10’dan fazla Vietnam balıkçı teknesinin vurulduğu ve soyulduğu iddia edildi.


Çin, Vietnam’ın tek balık avlama hakkına sahip olduğu uluslararası ekonomik bölge olarak kabul edilen suları da içeren hemen hemen tüm Güney Çin Denizi’nde hak talep ediyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 12:25
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MHP İl Başkanı Murat Çiçek: “Türk kadını erkeğin tamamlayıcı unsurudur”
    1. MHP İl Başkanı Murat Çiçek: “Türk..
    2. Hamur’da müzik sınıfı açıldı
    3. Vali Kocabıyık 8 Mart'ı tarlada..
    4. KSÜ personeline rekor promosyon
    5. Geleceğiniz güvence altında
    6. Piyasalarda gün ortası
    7. Emniyetten kan bağışı kampanyası
    8. Cenaze ortada kaldı, gerilim yükseldi
    9. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan..
    10. Mut’ta başıboş köpekler korku saçıyor
    11. CarrefourSA'dan 8 Mart Dünya Kadınlar..
    12. Bakan Dönmez kadın personelin Kadınlar..
    13. Boğaziçi Kadın Liderler Zirvesi ‘19
    14. Borsa günün ilk yarısında geriledi
    15. Kadınlar gökyüzüne ay-yıldızlı..
    16. Türkiye’ye enerji veren kadınlara ödül
    17. İsrail 4 Filistinli balıkçıyı gözaltı..
    18. FETÖ borsasının kilit ismi tahliye oldu
    19. Ha Hitler, ha Dökme! Bu sözler..
    20. Mikro ihracatçıya antrepo müjdesi
    21. Kuzey Kore'nin füze tesisini yeniden..
    22. Eğitim-Sen’den Ödemiş’te Kadınlar Günü..
    23. Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob..
    24. TOKİ Başkanı projeye katılım sayısını..
    25. 8 Mart Kadınlar Günü’nde en büyük..
    26. Büyükkılıç: "Hanımlara özel e-ticaret..
    27. Kastamonu’da 8 Mart Dünya Kadınlar..
    28. “Burası Türkiye burada iş var”
    29. Kayserispor U21 kötü gidişata dur..
    30. CHP’nin Ankara adayı Mansur Yavaş..
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir