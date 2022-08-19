  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Avrupa Kafayı bulduğu görüntüleri kamuoyuna sızan başbakandan ilk açıklama! Çok kızmış
Avrupa

Kafayı bulduğu görüntüleri kamuoyuna sızan başbakandan ilk açıklama! Çok kızmış

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, kafayı bulduğu görüntülerinin yayılmasının ardından yaptığı açıklamada, "Bu görüntülerin kamuoyu tarafından bilinmesine içerliyorum" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-08-19 17:57:00 - 2022-08-19 18:15:56
Kafayı bulduğu görüntüleri kamuoyuna sızan başbakandan ilk açıklama! Çok kızmış

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in arkadaş grubuyla şarkı söyleyip dans ettiği anların yer aldığı videonun dünya gündemine oturmasının ardından başbakandan açıklama geldi.

Marin, kafayı bulduğu görüntülerin yayılmasından dolayı kızgın olduğunu belirterek, "Bu videolar kişisel ve özel bir alanda çekildi. Bunların kamuoyu tarafından bilinmesine içerliyorum. Arkadaşlarımla bir gece geçirdim. Biraz gürültülü bir parti yaptık. Dans ettim ve şarkı söyledim" ifadelerini kullandı.

Marin, görüntülerinin sızdırılmasının bir şantaj planının parçası olduğunu reddederek, "Şantaj olduğunu düşünmüyorum. Ancak bunlar özel videolar ve halk tarafından görülmemeliydiler. Bu yaz bir evde çekildiler. Kimin evi olduğunu söylemeyeceğim" dedi.

Marin muhalif kesim tarafından davranışının bir başbakana yakışmadığı gerekçesiyle eleştirilmiş, muhalefet milletvekili Mikko Karna, Marin'in uyuşturucu testinden geçmesi gerektiğini söylemişti.

Elbisesiyle gündem olmuştu

Marin, geçtiğimiz günlerde de katıldığı festivalde giydiği elbisesiyle gündeme gelmişti. Marin'in elbisesinin ikinci el ve yalnızca 8 euro olduğu belirtilmişti. Daha önce de kıyafetleriyle gündem olan Marin, temmuz ayı başlarında katıldığı bir rock festivalinde deri ceketi ve yırtık şortuyla manşetlerde yer almıştı.

3
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

İzmit körfezli

Marin sen Kocaeli gazetesi denen bir kağıtta yazan ihtiyar bir dinazoru mahvettin adam o gün seni ikinci elciden giyiniyor diye uzay elbiysesiz uydularda gezdirdi hükümete saraya bmv ye mersedeslere giydirdide giydirdi öğlen sonu sen kadınlar arası koko çekip serbest güreşleri yapınca üç dört gün kalacak yazı akşam olmadan tedavülden kalktı senelerin fosilinide harap ettin

cuma aktaş

Yakında bunun farklı farklı partileri de ortaya çıkarsa şaşırmayın. Çok aptal bir kadın. Hem avrupalı hem çağdaş kadın olunca her türlü beyinsizliği bekleyebilirsin.
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23