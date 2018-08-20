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Video hazırlandı! Bakanlıktan 'Sağlıklı Bayram' kampanyası

Sağlık Bakanlığı, uzman önerilerinin yer aldığı videolarla 'Sağlıklı Bayram' kampanyasını başlattı.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 14:13

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan kampanya, sosyal medya video paylaşımları ile 81 ilde düzenlenecek saha etkinliğinden oluşuyor.

Video paylaşımları kurban eti saklama koşulları, kurban eti tüketimi ve bayram boyunca sağlıklı beslenmeye yönelik önerilerini içeriyor.

Uzmanların sağlık önerileri, Kurban Bayramı boyunca Bakanlığın Facebook, Twitter ve Instagram gibi resmi sosyal medya hesaplarından "#SağlıklıBayram" etiketiyle paylaşılacak.

'BAYRAMDA SEYAHAT GÜVENLİĞİ' ADLI VİDEO HAZIRLANDI

Öte yandan Bakanlık, sosyal medya hesaplarından sağlıklı ve güvenli yolculuğa da dikkati çekti.

Yolculuk esnasında dikkat edilmesi gereken kurallara ilişkin "Bayramda Seyahat Güvenliği" adlı video hazırlandı.

Videoda, "Yorgun ve uykusuz yola çıkmayın", "Emniyet kemerinizi takmayı ihmal etmeyin", "Araç kullanırken cep telefonunuzla ilgilenmeyin", "Yolculuk esnasında kısa molalar verin" ve "Hız limitlerine uyun" gibi çeşitli uyarılarında bulunuldu.

Ayrıca, kampanya kapsamında, 17-21 Ağustos tarihlerinde vatandaşları bilgilendirme amacıyla yola çıkan, teknolojik donanımlı mobil "Sağlıklı Yaşam Araçları" ile 81 ilde de eş zamanlı etkinlik düzenleniyor.

Hayvan pazarlarında açılan stantlarda ise Kurban Bayramı'nda beslenme, kurban kesimi, kurban etinin parçalanması ve doğranması sırasında meydana gelebilecek kesik ve yaralanmalar; kist hidatik hastalığı konularında hazırlanan afişlere, brandaya ve bilgilendirici broşürlere yer veriliyor.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 14:13
  1. sağlık bakanlığı

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