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Arturo Vidal kimdir? Vidal Barcelona ile el sıkıştı! 

Barcelona, Inter'e transfer olmaya çok yakın görünen Arturo Vidal ile el sıkıştı. Barcelona, Bayern Münih forması giyen Şilili Arturo Vidal’la üç yıllık sözleşme imzaladı. Peki Barcelona’da oynayacak olan Arturo Vidal kimdir? Vidal kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 09:35
Arturo Vidal kimdir? Vidal Barcelona ile el sıkıştı! 

Barcelona, Inter'e transfer olmaya çok yakın görünen Arturo Vidal ile el sıkıştı. Barcelona, Bayern Münih forması giyen Şilili Arturo Vidal’la üç yıllık sözleşme imzaladı. Peki Barcelona’da oynayacak olan Arturo Vidal kimdir? Vidal kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı.

Arturo Vidal, futbol hayatına genç yaşlarda Colo Colo takımının alt yapısında başladı ve 2005 yılına kadar gelen süreçte takımı ile beraber mücadele etti. Son sezonunun ardından profesyonel sözleşmeye imza atan Arturo Vidal, 2 sezon boyunca top koşturduğu takımında 56 maça çıkıp 5 gol attı. Vidal, ülkesinde gösterdiği performans izleme ekiplerinin dikkatini çekti birçok Avrupa kulübü tarafından izleme listelerine alındı. 2007 yılında ise kendisi en fazla ilgilenen takım olan Alman takımı Bayer Leverkusen’e transfer oldu. 5,3 Milyon Euro’ya bonservisi ile alınan Vidal, takımı ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

İlk sezondan oynadığı oyun ile takıma kendine yer bulan Vidal, ileriki sezonlarda performansını daha da arttırarak takımda değişilmez oyunculardan oldu. 4 sezon forma giydiği Juventus ile 117 maça çıkan orta saha oyuncusu, bu maçlarda 15 gol attı ve 2011 yılında takım ile yollarını ayıracağını söyledi. 2011-2012 sezonu öncesinde kendisi ile uzun süre ilgilenen İtalyan kulüp Juventus’a 12,5 Milyon Euro karşılığında transfer oldu. Takımı ile çıktığı ilk sezonda 33 maçta forma giyerek kendisinin takım için ne denli önemli bir oyuncu olduğunu kanıtladı.

2012 senesinde İtalya Süper Kupası’nı kazandı. 2014-2015 sezonunda da Şampiyonlar Ligi’nde takımı ile beraber finale yükselme başarısı gösterdi. 2011-2015 yılları arasında forma giydiği takımda 127 maça çıkarken, 34 kez de fileleri havalandırma başarısı gösterdi. 2015-2016 sezonunda ise Bayern Münih'e transfer oldu. İlk sezonunda 48 maçta sahne aldı ve 7 kez fileleri havalandırdı. 2017 yılı itibariyle kariyerine Bayern Münih forması altına devam etmektedir.

Arturo Vidal’in Milli Takım Kariyeri

Arturo Vidal, milli formayı ilk kez 2007 yılında Şili U-20 takımına davet edilerek giyme fırsatını buldu ve bu kategoride takımı ile beraber 6 maça çıkıp 2 gol attı. Aynı yıl içerisince Şili Milli Takımı kadrosuna davet edildi. İlk maçına Arjantin karşısında çıktı.  Toplamda 29 kez giydiği Milli forma ile kariyeri boyunca 7 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

Arturo Vidal’in Başarıları

Juventus

Seri A: 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15

Copa İtalia: 2014-15

Supercoppa Italiana: 2012, 2013

Bayern Münih

Bundesliga: 2015-16

DFB-Pokal: 2015-16

DFL-Süper Kupası: 2016

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 09:35
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