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Vicdansızlığın böylesi görülmedi

Burdur’un Bucak ilçesinde ağzı bağlı halde çuvalın içinde, havasızlıktan ölmek üzere olan köpek yavrusu bulundu.

04 Ağustos 2019 Pazar 19:28
Vicdansızlığın böylesi görülmedi

Burdur’un Bucak ilçesinde ağzı bağlı halde çuvalın içinde, havasızlıktan ölmek üzere olan köpek yavrusu bulundu.



Olay, Barbaros Mahallesi Grançay mevkisinde meydana geldi. Bir vatandaş, taşlık alanda bir çuval fark etti. İçinde bir şeylerin hareket ettiğini gören şahıs, hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Bucak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri çuvalı açtığında içerisinde havasızlıktan ölmek üzere olan bir köpek olduğunu fark etti. Çuvalın ağzını bıçakla kesen görevliler küçük yavru köpeği özgürlüğüne kavuşturdu. Yaşanan olay hayvan severlerin tepkisine neden oldu.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 19:28
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