İzmir'de ön ayaklarından direğe bağlanmış inek ölüsü bulundu
İzmir'de karayolu kenarında ön ayaklarından direğe bağlanmış bir inek cesedi bulundu.04 Ocak 2019 Cuma 09:01
İzmir'in Beydağ ilçesindeki Nazilli karayolu kenarında, ön ayaklarından direğe bağlanmış halde inek bulunurken, yaşanan bu durum yürekleri sızlattı.
Olay, Beydağ ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Beydağ-Nazilli karayolunun Süleymanlar mevkisinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ön ayaklarından direğe bağlanmış halde bir inek bulundu. Durum, daha sonrada vatandaşlarca jandarmaya bildirildi.
İnek gömüldü
Beydağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı incelemenin ardından bölgeden alınan inek gömüldü.
Ortaya çıkan görüntülerse yürekleri sızlattı.
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