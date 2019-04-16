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Vicdansızlar kırmızı listedeki çizgili sırtlanı köpeklere parçalattı

Adıyaman’da vicdansızlar, nesli tükenmekte olan ve korunması gereken hayvanlar kategorisinde ‘kırmızı listede’ yer alan çizgili sırtlanı çoban köpeklerine parçalatarak işkence etti.

16 Nisan 2019 Salı 11:42
Vicdansızlar kırmızı listedeki çizgili sırtlanı köpeklere parçalattı

Adıyaman’da vicdansızlar, nesli tükenmekte olan ve korunması gereken hayvanlar kategorisinde ‘kırmızı listede’ yer alan çizgili sırtlanı çoban köpeklerine parçalatarak işkence etti.


Adıyaman’da hayvan severleri ayağa kaldıracak bir olay yaşandı. Uluslar arası anlaşma CITES kapsamında ‘kırmızı listede’ yer alan çizgili sırtlana Adıyaman’ın Besni ilçesi Karagüveç Köyü Kargalı Mevki’inde 5 kişi köpekleri saldırtarak öldürdü.


Nesli tükenmekte olan çizgli sırtlanı mağarasında sıkıştıran kişiler 4 çoban köpeğini çizgili sırtlana saldırttı. Çizgili sırtlana saldıran köpekler hayvanı parça parça ederek kanlar içerisinde bıraktı.


Köpekleri sırtlana saldırması için kışkırtan kişiler bununla da kalmayıp, işkenceden duydukları zevki sözleriyle dile getirdiler.İçlerinden birisi köpeklerin parçaladığı sırtlanın kafasına sopa ile vurarak sırtlana hiç acımadı.


Konuyla ilgili görüntülerin sosyal medyaya düşmesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ile jandarma harekete geçti.


Sırtlanın ölümüne neden olan 5 kişinin kimlik tespitlerinin yapılarak soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 11:42
  1. doğa

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