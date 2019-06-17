Vicdansız sürücü, yayaya çarpıp kaçtı Ankara’da sokak arasında hızla seyreden bir otomobilin çarpıp kaçtığı yaya yaralandı.

Ankara’da sokak arasında hızla seyreden bir otomobilin çarpıp kaçtığı yaya yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Ankara’nın Altındağ ilçesine bağlı Doğantepe Mahallesi’nde meydana geldi. Doğantepe Mahallesi’nde sokak arasında otomobiliyle hızlı bir şekilde seyreden sürücü yokuş aşağı inen yayaya çarparak olay yerinden kaçtı. Yaralanan yaya hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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