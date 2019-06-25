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Vicdansız sürücü köpeği böyle ezdi

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde otomobilin ezdiği köpek feci şekilde can verdi.

25 Haziran 2019 Salı 13:55
Vicdansız sürücü köpeği böyle ezdi

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde otomobilin ezdiği köpek feci şekilde can verdi. Otomobilin köpeği ezip geçtiği anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken, köpeğin sahibinin köpek hayattayken çektiği görüntüler izleyenlerin yüreğini sızlattı. Köpek sahibinin şikayetçi olduğu otomobil sürücüsü ise her yerde aranıyor.


Olay, Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi’nde yaşandı. Teklipınar Caddesi üzerinde market işletmeciliği yapan Hasan Çakıcı’nın 1 yıl önce sokakta bulup sahiplendiği ‘Fındık’ isimli köpek, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil tarafından ezildi. Otomobilin altında kalıp üzerinden iki tekerin birden geçtiği köpek kıvranarak markete gelip acı içinde yardım istedi. Çakıcı’nın haberi vermesi üzerine markete gelen veteriner hekim, köpeğe müdahale etti ancak köpek 2 saat sonra can verdi.



Güvenlik kameraları o anları görüntüledi


Otomobilin köpeği ezme anları ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, hızla gelen otomobilin köpeğin üzerinden geçtiği ve yoluna devam ettiği görülüyor. Görüntülerde sonrasında, otomobilin iki tekerinin üzerinden geçtiği köpek, acılar içinde markete geliyor ve markettekiler köpeğin yanına koşuyor.



“Geldiğimizde ağlayıp can çekişiyordu, kurtaramadık”


Olayın ardından gözyaşlarına boğulan köpeğin sahibi Hasan Çakıcı, güvenlik kameralarıyla birlikte polise giderek şikayetçi oldu. Çakıcı, "Köpeği içeri aldığımızda can çekişiyordu. Üzerinden iki tekerlek de geçtiği için iç organları tahrip olmuş. Köpeğe veteriner hekimle birlikte müdahalede bulunduk ancak kurtaramadık. Biz geldiğimizde zaten ağlıyordu. Tek derdimiz çocuğumuzun katilinin bulunması ve cezasını çekmesi. O cezasını çeksin ki hayvanlar bundan sonra o muameleyi görmesin” dedi.



Geriye sadece o görüntüleri kaldı


Öte yandan, köpeğin hayattayken çekilen görüntüleri görenlerin yüreğini sızlattı. Diğer köpeklerle ve sahibiyle oyunlar oynayan Fındık isimli köpekten geriye sadece hayattayken çekilen videoları kaldı. Çakıcı ailesi, feci şekilde can veren köpeklerini evlerinin arka bahçesine gömdü.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 13:55
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