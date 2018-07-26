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Ankara’da vicdansız sürücü çarptığı kadını ölüme terk etti

Ankara’da yol kenarında cansız bedeni bulunan kadının, henüz plakası belirlenemeyen bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybettiği anlaşıldı.

26 Temmuz 2018 Perşembe 09:24
Ankara’da vicdansız sürücü çarptığı kadını ölüme terk etti

Ankara’da yol kenarında cansız bedeni bulunan kadının, henüz plakası belirlenemeyen bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybettiği anlaşıldı. Polis kaçan aracın yakalanması için alarma geçti.


Olay, sabah saatlerinde Altındağ ilçesinde fark edildi. Edinilen bilgilere göre, Mevlana Bulvarı’nı İstanbul Caddesi’ne bağlayan yan varyantın yapımı işinde çalışan belediye görevlisi, yol kenarında yerde hareketsiz yatan bir kişi gördü. Belediye görevlisinin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi.


Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenazenin çevresini şerit çekerek kapatan ekipler, yol üzerinde bulunan cam izlerinden yola çıkarak, genç kadının bir aracın çarpması nedeniyle hayatını kaybettiği sonucuna vardı. Mevlana Bulvarının bir kısmını araç trafiğine kapatan polis ekipleri, asfalttaki fren izlerini muhafaza altına aldı. Daha sonra noktaya gelen Olay Yeri İnceleme birimine bağlı polisler, civardaki delilleri topladı. Kaza anına ilişkin görüntüleri MOBESE kameralarından izleyen polis ekipleri kaçan aracı tespit ederek, yakalanması için çalışma başlattı.


Olay nedeniyle, Bulvar’daki trafik akışı yaklaşık bir saatliğine tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda başka kazaların yaşanmasına engel olmak için trafik önlemi alındı. Talihsiz kadının cansız bedeni belediyeye ait cenaze aracıyla morga kaldırıldı.

Polisin olay hakkındaki tahkikatı sürüyor.

 

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 09:24
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. ankara
  4. kaza
  5. MOBESE

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