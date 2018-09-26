OĞUZHAN GÜLTEKİN / ANKARA Türkiye, ekmeğini kendisine sığınan 3.5 milyon Suriyeli, 200 bin Iraklı mülteci ile paylaşıp, sağlıktan eğitime, barınmadan gıdaya kadar tüm ihtiyaçlarını karşılarken, vicdansız batı, insanlık dışı uygulamalarla mültecileri geri çeviriyor. Son olarak Yunanistan 80 kişilik göçmen grubunu yağmalayıp, kıyafetlerine el koyarak, aç, susuz bir şekilde Meriç nehrine attı. İçinde kadın ve çocukların bulunduğu göçmenlerin bazıları nehri yüzerek geçmek zorunda kalırken, bazıları da botlarla sınıra ulaşmayı başardı. Batının mültecilere karşı sürdürdüğü insanlık dışı tutumunu eleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Medeniyetlerin beşiği olan Akdeniz, çaresiz insanların mezarı haline geldi. Sahile vuran çocuklar, bütün dünya ve insanlık adına utançtır” diyerek yaşanan drama dikkat çekti.

TÜRKİYE KUCAKLIYOR, BATI KOVUYOR

Suriye’de çıkan iç savaş yüzünden memleketlerinden kaçıp Türkiye ve Avrupa’ya sığınmak için sınırı geçen mülteciler, Avrupa’nın gözünü korkutmuştu. AB, Türkiye’ye mali yardım taahhüt ederek mültecilerin Avrupa’ya geçişini önlemesini istemişti. Türkiye, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı harekâtlarıyla göç dalgaları en aza indirmişti. Yapılan harekâtların ardından terörden temizlenen bölgede huzur ve güven ortamı sağlanmış birçok mülteci evlerine dönmüştü. Türkiye’nin ve sivil toplum kuruluşlarının büyük bir özveriyle çalıştığı Suriye’de birçok kişinin eğitimden sağlığa, barınmadan beslenmeye kadar pek çok temel ihtiyacı karşılanmıştı. Türkiye’nin 30 milyar dolar harcadığı mültecilere Avrupa ise öcü gibi yaklaşıyor. Yunanistan’ın 80 mülteciyi soyup ölüme zorlaması batının insanlıktan yoksun yüzünü ortaya koyarken nehri geçip Türkiye’ye sığınanlar yine minnetlerini dile getirdi.