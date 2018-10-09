Büyükada'da ölüme terk edilen at vicdanları sızlattı
Büyükada'da faytoncular tarafından ölüme terk edilen yorgun at, belediye ekipleri tarafından kurtarılarak hayvan barınağına götürüldü. Ekipler, ayakta durmakta zorluk çeken atı terk eden "sahiplerini" araştırıyor.09 Ekim 2018 Salı 13:18
Büyükada Hristos mevkiinde ölüme terk edilen ve bitkin halde yerde yatan at gören veteriner teknikeri Sultan Gülyar, belediye ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine bölgeye İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetler Müdürlüğü görevlileri sevk edildi.
Hayvan Barınağı'na götürüldü
Ekipler, ayakta durmakta zorluk çeken atı battaniyeye sarıp araçla taşıyarak Tepeören Hayvan Barınağı'na götürdü.
Ekipler, atı bu halde terk eden sahiplerini araştırıyor.
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