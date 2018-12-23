Vicdanları yaralayan görüntü! Arabanın arkasına bağlayıp sürüklediler
Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir köpeğin otomobil arkasında bağlanarak sürüklenmesi büyük tepki topladı.23 Aralık 2018 Pazar 14:29
Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, Zübeyde Hanım Caddesi civarında seyir halinde olan bir otomobilin arkasına iple bağlanan köpeğin yolda uzun süre sürüklendiği görüldü. Tepki gösteren hayvanseverlerin sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.
YORUM YAZ