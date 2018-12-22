Vicdan yerlerde! 2 aylık bebek sokağa terk edildi
Konya'da 2 aylık kız bebeğin sokağa terk edildiği öğrenildi. Ekipler tarafından önce hastaneye götürülen bebek, daha sonra yetiştirme yurduna götürüldü.22 Aralık 2018 Cumartesi 11:36
Merkez Karatay ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi Mercidabık Sokak'ta dün saat 21.00 sıralarında bir evin önüne, puset içerisinde bırakılan bebeği fark eden çevre sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Sağlık durumu iyi
Gelen sağlık ekibi, bebeği hastaneye götürdü. Burada kontrolleri yapılan minik bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.
Yanındaki çantada, maması, bezi ve eşyalarının da bırakıldığı belirtilen minik bebek, Konya Yetiştirme Yurdu yetkililerine teslim edildi.
Polis ekipleri, bebeğin ailesinin bulunması için çalışma başlattı.
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