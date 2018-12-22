Vicdan yerlerde! 2 aylık bebek sokağa terk edildi

Merkez Karatay ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi Mercidabık Sokak'ta dün saat 21.00 sıralarında bir evin önüne, puset içerisinde bırakılan bebeği fark eden çevre sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık durumu iyi

Gelen sağlık ekibi, bebeği hastaneye götürdü. Burada kontrolleri yapılan minik bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.



Yanındaki çantada, maması, bezi ve eşyalarının da bırakıldığı belirtilen minik bebek, Konya Yetiştirme Yurdu yetkililerine teslim edildi.



Polis ekipleri, bebeğin ailesinin bulunması için çalışma başlattı.