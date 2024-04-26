  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

TOGG'un rakibi iflas bayrağını çekmek üzereyken hiç olmayacak şey oldu! 4 dev 'biz alalım' diye bir anda başvuru yaptı

Cihat Yaycı 'çok üzücü' diyerek kötü haberi verdi: Orada Türkiye'ye 550 yıl yetecek doğalgaz var! Sakın yapmayalım sakın

Fransa o ülkeye güven duyuyor: Ortak tank projesi imzalandı!

Türk F-16 pilotundan düşmana korku veren çıkış: Artık kanıma karıştı

Borsa mı altın mı? İslam Memiş'ten sürpriz 'sert satış' uyarısı!

Kayyım için her yolu deniyorlar! Adalet Bakanlığı'ndan DEM'e son uyarı

Alparslan Bayraktar duyurdu! Akıllı enerji dönüşümü için mesaj... Türk dünyasına ve dünyaya çağrı yaptı

İsmailağa'yı ziyaret eden mücahid Haniye böyle karşılandı!

1 Mayıs öncesi... İslam Memiş gram altın için iki rakam verdi

Blinken, Ortadoğu bölgesindeki İsrail protestolarına sahip çıktı
Aktüel Vicdan kalmamış dedirtecek haber! Milli yıldız sporcuyu ağaca astılar... Herkes yok artık diyecek
Aktüel

Vicdan kalmamış dedirtecek haber! Milli yıldız sporcuyu ağaca astılar... Herkes yok artık diyecek

Yeniakit Publisher
2024-04-26 22:39:00 - 2024-04-26 22:49:53
Vicdan kalmamış dedirtecek haber! Milli yıldız sporcuyu ağaca astılar... Herkes yok artık diyecek

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Eskişehir’de düzenlenen bilek güreşi turnuvasında kendi kategorisinde birinci olan 25 yaşındaki milli sporcu, Sakarya Nehri kenarında ağaca asılı halde ölü olarak bulundu.

Eskişehir’de Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu faaliyet takviminde yer alan Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası’na SUBÜ sporcusu olarak katılan ve 80 kilogram sağ kol kategorisinde 1’inci, 80 kilogram sol kol kategorisinde ise 3’üncü olan 25 yaşındaki Ferhat Satar, Sakarya Nehri kenarındaki bir ağaçta asılı halde bulundu.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında Satar’ı hastaneye sevk etti.

Burada tedavi altına alınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.

ÜNİVERSİTE BAŞSAĞLIĞI MESAJI DİLEDİ
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Öte yandan, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) tarafından da Ferhat Satar’ın ölümüne ilişkin başsağlığı mesajı yayınladı.

Üniversitenin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, “Öğrencimiz ve bilek güreşi branşında birçok şampiyonluğu bulunan milli sporcumuz Ferhat Satar’ı kaybettik. Mekanı cennet olsun” ifadeleri yer aldı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23