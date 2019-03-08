Vicdan Hareketi İngiltere'deSuriyeli kadınlar için gösteri yaptı

Uluslararası Vicdan Hareketi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Suriye hapishanelerindeki kadın ve çocukların serbest bırakılması talebiyle İngiltere'nin başkenti Londra'da gösteri düzenledi.

Başbakanlık binası önünde yapılan gösteriye katılanlar, "İnsanlığın sesi olun" , "Son kadın ve çocuk serbest bırakılana kadar" yazılı pankartlar taşıdı.

Grup adına açıklama yapan Türkan Akbaş, Suriye savaşı sırasında sayısız suç işlendiğine dikkati çekerek, "Suriye rejimi ve destekçilerine çağrıda bulunuyoruz. Kadın ve çocukları silah olarak kullanmayı bırakın. Kadınlara yönelik acımasız işkencelere son verin. Tüm Suriyeli kardeşlerimizi serbest bırakın, evlerine dönmelerine izin verin." dedi.

Gösteriye katılan İngiliz gazeteci Yvonne Ridley de Suriye hapishanelerinde çok sayıda kanser hastası kadın bulunduğunu, bunlara ağrı kesici gibi en basit ilaçların bile verilmediğini belirterek, kendisi de kanser tedavisi gören Beşşar Esed'in eşi Esma Esed'e devreye girmesi için çağrıda bulundu.

Suriye hapishanelerinde 13 bin 500'den fazla kadının bulunduğu belirtiliyor.