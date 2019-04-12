0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Viaport Marina yelken tutkunlarını ağırlayacak

Viaport Marina, Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü tarafından düzenlenen Fahir Çelikbaş Kupası Yat Yarışları’na 4. kez ev sahipliği yapacak

12 Nisan 2019 Cuma 11:31
Viaport Marina yelken tutkunlarını ağırlayacak

İSTANBUL (AA) - Dünyanın ilk ve tek 9 fonksiyonlu marinası Viaport Marina, Viaport Marina Cup ile yelken tutkunlarını bu yıl da ağırlamaya hazırlanıyor.

Viaport Marina'dan yapılan açıklamaya göre, yarın Moda’dan verilecek start ile başlayacak yarış, 14 Nisan’da Tuzla Körfezi’ndeki turun ardından sonra erecek. 2 etap olarak düzenlenen Fahir Çelikbaş Kupası 14 Nisan’da Viaport Marina’da düzenlenecek ödül törenin ardından sonra erecek.

Yarışın ilk ayağında, yarın Moda’dan verilecek startın ardından yatlar 18 deniz millik yarışı Viaport Marina önündeki varış hattında tamamlayacak. İkinci ayağı 14 Nisan’da Tuzla parkurunda 2 adet şamandıra yarışının takip ettiği serinin ödülleri gün sonunda yapılacak ödül töreninde sahiplerini bulacak. 13-14 Nisan’da tekneler Viaport Marina’da ücretsiz konaklayabilecek.


- İstanbul yarış filosu Viaport Marina’da


Açıklamada görüşlerine yer verilen Viaport Marina Müdürü Sinan Arslan, Viaport Marina Cup’ı bir gelenek haline getirdiklerini belirterek, “Bu yıl da her yıl olduğu gibi Viaport Marina Cup organizasyonuyla yat yarışına adımızı vermekten ve İstanbul yarış filosunu marinamızda ağırlayacak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Yarışçıların ailelerini de Viaport Marina’da vakit geçirmeye davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Dünyanın ilk ve tek 9 fonksiyonlu marinası Viaport Marina, 750 yat kapasiteli marinasıyla İstanbul’un en yeni marinası olma özelliğini de taşıyor. Viaport Marina’da alışveriş adası, Avrupa’nın en hızlı roller coaster’larının içerisinde bulunduğu Korsan Adası Tema Park, Timsah Park, Aslan Park ve yaz aylarında faaliyete girecek aquapark bulunuyor.

Viaport Marina’da özel kampanyalar ve avantajlı hizmetler de sunuluyor.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 11:31
  1. Viaport Marina

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Programımızın adı yerlileşme, ama bu yabancılara kapımız kapalı anlamına gelmiyor. Biz üretimdeki yerli katma değerin payını artırmanın peşindeyiz. Dolayısıyla ülkemizde üretim yapan yerli ya da yabancı her kim
    1. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa..
    2. Başkan Dinçer ve ESOB yönetiminden Em..
    3. Başkan Erdoğan: “KOBİ’lere 3 milyar TL..
    4. Develi’den Wushu Türkiye Şampiyonasına..
    5. Evkur Yeni Malatyaspor’da galibiyet..
    6. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa..
    7. Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi'nin..
    8. Can Bartu'nun vefatı
    9. Rektör Akın’dan, mezun olduğu Erzincan..
    10. Bursa'da kuyumcu soyanlar adliyede!
    11. Sudan’a uhulet ve suhulet tavsiyesi
    12. Ebru Türel'in ses kaydı iddiasına..
    13. Marmarabirlik’ten PTT ile iş birliği
    14. Başkan Özcan, öğrencileri yalnız..
    15. ATO Başkanı Baran ODTÜ Teknokent’te..
    16. Ali Koç ve Aziz Yıldırım'dan taziye..
    17. Öğretmenlere ‘sanal gerçeklik’ eğitimi
    18. Tekman HDP’den AK Parti’ye geçiyor
    19. Polisten minikleri önemli görev
    20. Galatasaray, Kadıköy'de 13 dakika..
    21. Talasgücü son iç saha maçına..
    22. Sudan'daki darbeye dünyadan tepkiler!
    23. Trabzon Havalimanı'nda üç ayda seyahat..
    24. Van’da cep telefonu kaçakçılığı
    25. Dünya şampiyonluğu hayali için..
    26. Hepsiburada'dan temizlik ürünlerinde..
    27. Uygulamada detaylar netleşti! İhraç..
    28. Özel gereksinimli öğrenciler meslek..
    29. Başkan Pekmezci’ye hayırlı olsun..
    30. KHK ile atılanlara mazbata verilmedi
    Bu iddialar seçimi iptal ettirir
    Bu iddialar seçimi iptal ettirir
    İstanbul Havalimanı'nda hanutçuluğa izin yok!
    İstanbul Havalimanı'nda hanutçuluğa izin yok!
    Caka satmayı bırak çılgın vaatlerini yap!
    Caka satmayı bırak çılgın vaatlerini yap!
    "Dışkı sevici" Şengör'den 31 Mart yorumu: Beni büyük bir üzüntüye sevk etti
    "Dışkı sevici" Şengör'den 31 Mart yorumu: Beni büyük bir üzüntüye sevk etti
    Rütbesini değiştirmiş! ‘Gün gelecek size 10 dakikalığına ihtiyaç duyulacak’
    Rütbesini değiştirmiş! ‘Gün gelecek size 10 dakikalığına ihtiyaç duyulacak’

    Günün Karikatürü

    12 Nisan 2019
    ABD rahat durmuyor! Skandal Türkiye çağrısı
    ABD rahat durmuyor! Skandal Türkiye çağrısı
    Rusya Tel Rıfat'tan çekiliyor
    Rusya Tel Rıfat'tan çekiliyor