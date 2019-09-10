VGM ilkokul, ortaokul, lise burs başvurusu nasıl yapılır? | 2019 Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ortaöğrenim burs başvuruları başladı. Okulların açılmasıyla birlikte başvuruda bulunmak isteyenler bu konuyla ilgili detayları araştırıyor. eki, VGM ilkokul, ortaokul, lise burs başvurusu nasıl yapılır? Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu nereye yapılır? Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu ne kadar? İşte detaylar...

VGM ortaöğrenim burs başvurusu nasıl yapılır?

Ortaöğrenim bursu için başvurular her yı okulların açıldığı gün başlıyor ve bir ay sürüyor. Bu sene ortaöğrenim burs başvuruları 9 Eylül'de başladı ve 9 Ekim'de sona erecek.

Ortaöğrenim burs başvuruları başvuru formu doldurulmak suretiyle alınmaktadır.

VGM ortaöğrenim bursu ne kadar?

Burs almaya hak kazanan ortaöğrenim öğrencilerine her eğitim dönemi boyunca 9 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran) süreyle 60,00 TL burs yardımı yapılmaktadır.

ORTAÖĞRENİM VGM BURS BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN

VGM yükseköğrenim burs başvuru takvimi



Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yükseköğrenim burs başvuruları ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu için başvurular her öğretim dönemi için 15 Eylül – 30 Ekim tarihleri arasında kurumumuz internet sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınmaktadır.

YÜKSEKÖĞRENİM VGM BURS BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN

Alınan başvurular, doğruluk kontrolleri yapılarak, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği ve bu yönetmeliğin eki olan Yükseköğrenim Öğrenci Burs Yardımı Değerlendirme Kriterleri (Ek-2)'ye göre değerlendirilmektedir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından; sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere, Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine, okumakta oldukları eğitim kurumunda ek süre öğrenim gören öğrencilere, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere ve Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmemektedir.

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan burs alan öğrencilere Kurumumuzca burs verilmediğinden, "Kurumumuz Burs Başvuru Sonuçları" Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından duyurulmaktadır.

Burs almaya hak kazanan öğrencilere her eğitim dönemi boyunca 8 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) süreyle 250,00 TL burs yardımı yapılmaktadır.

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, okumakta oldukları eğitim kurumunun bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenecek olup öğrencilerin burs almaya devam ettikleri süre boyunca tüm iş ve işlemleri ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından takip edilecektir. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 tane Bölge Müdürlüğü bulunmaktadır. Bölge Müdürlüklerinin sorumluluk alanında bulunan illere ve Bölge Müdürlüklerinin iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişmek mümkündür.".