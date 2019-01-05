VGM Bursu sonuçları açıklandı mı? VGM burs sorgulama ekranı VGM burs sonuçları

Vakıflar genel güdürlüğünün milyonlarca fakülte öğrencisine sağladığı burs sonuçları bugün VGM’nin internet sitesinde duyurulmaya başlandı. Adaylar VGM’nin kendi sitesinden TC kimlik numaraları ile sonuçları öğrenebilecek.

VGM Bursu sorgulama ekranına nasıl ulaşırım?

VGM burs sorgulama için tıklayınız

Vakıflar genel müdürülüğü bu sabah internet sitesinden açıklamada bulundu. “Yükseköğrenim burs başvuru değerlendirme işlemleri tamamlanmış olup sonuçlar 05.01.2019 – 15.02.2019 tarihleri arasında aşağıdaki linkten sorgulanabilecektir.Başvuru sonuçlarınızı bilgisayar, akıllı telefon ve tablet üzerinden sorgulayabilirsiniz. Ancak akıllı telefon ve tabletlerde cihaz işletim sisteminin sürümünden kaynaklı sorunlar yaşanabildiğinden başvuru sonucunu mümkünse bilgisayar (masaüstü/laptop) üzerinden yapmanız önerilir.”