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Vezneciler'deki saldırı davasında, PKK'nın elebaşlarından Karayılan'ın aralarında bulunduğu 12 sanık hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına hükmedildi.
07 Aralık 2018 Cuma 17:05
Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 17:05
Murat Karayılan
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