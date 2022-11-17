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Tarih Veziriazam Gedik Ahmed Paşa'nın vefatı
Tarih

Veziriazam Gedik Ahmed Paşa'nın vefatı

Onlar; yaşadıkları dönemlere çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurup iz bırakıp gittiler. Bugün, Veziriazam Gedik Ahmed Paşa'yı hayırla yâd ediyoruz.

Yeniakit Publisher
2022-11-17 07:33:00 -
Veziriazam Gedik Ahmed Paşa'nın vefatı

Gedik Ahmed Paşa, Osmanlı Devleti’nin XV. yüzyılda yetiştirdiği en önemli devlet adamlarından birisidir. II. Mehmed döneminde sırasıyla Rum beylerbeyliği, Anadolu beylerbeyliği, vezirlik ve veziriazamlık görevlerinde bulunmuştur.

II. Mehmed’in Arnavutluk üzerine düzenlediği sefere ordu komutanı tayin ettiği Gedik Ahmed Paşa, bu sefere katılmak istememesi üzerine veziriazamlıktan azledilerek Rumeli Hisarına hapsedilmiştir. Geçmiş dönemler içerisinde gerçekleştirdiği hizmetlere istinaden affedilip Kapudan tayin edilerek, önce Gelibolu Sancakbeyliğine ardından Avlonya Sancakbeyliğine getirilmiştir.

Gedik Ahmed Paşa, II. Bayezid ve Cem Sultan arasında yaşanan taht mücadelelerinde, olayların seyrini etkileyebilecek bir konumda bulunmuştur. II. Bayezid döneminde vezirlik görevini sürdüren Gedik Ahmed Paşa, 1482 yılında Edirne Sarayı’nda idam edilmiştir. İstanbul, Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli ve İvranya’da çeşitli vakıf eserleri inşa ettirmiştir. XV. yüzyıl, Osmanlı Devleti tarih yazıcılığında erken dönem olarak belirtilmektedir.
Yaşadığı döneme ait yazılı kaynakların yetersizliği sebebiyle Gedik Ahmed Paşa’nın hayatına ait detaylar henüz aydınlatılamamıştır. (acikerisim.aku.edu.tr)

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