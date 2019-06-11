Vezirhan’da sağlıklaştırma çalışmaları
Bilecik’in Vezirhan Belde Belediyesi ekipleri tarafından sağlıklaştırma çalışmaları devam ediyor.11 Haziran 2019 Salı 13:43
Bilecik’in Vezirhan Belde Belediyesi ekipleri tarafından sağlıklaştırma çalışmaları devam ediyor.
Vezirhan Belediye Başkanı Hüseyin Ocak, çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. İncelemeleri sonrası bir açıklama yapan Ocak, “Beldemiz Kayalar Mahallesinde kanalizasyon hattı sağlıklaştırma çalışmaları ekiplerimiz tarafından başlatılmıştır. Emeği geçen personellerimize teşekkür ediyorum” dedi.
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