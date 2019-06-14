Vezirhan’da öğrenciler karne heyecanı yaşadı Bilecik’in Vezirhan beldesinde öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

Bilecik’in Vezirhan beldesinde öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

2018-2019 eğitim-öğretim yılı gerçekleştirilen karne törenleriyle son bulurken, ülkedeki tüm öğrenciler gibi belde okulundaki öğrenciler de yaz tatiline girdi. Vezirhan Belediye Başkanı Hüseyin Ocak da Belde İlköğretim Okulunu ziyaret ederek öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. Hem öğrencilere hem de eğitimcilere iyi tatiller dileyen Belediye Başkanı Hüseyin Ocak öğrencilere başarılar diledi.

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