Vezirhan’da öğrenciler karne heyecanı yaşadı
Bilecik’in Vezirhan beldesinde öğrenciler karne heyecanı yaşadı.14 Haziran 2019 Cuma 15:05
Bilecik’in Vezirhan beldesinde öğrenciler karne heyecanı yaşadı.
2018-2019 eğitim-öğretim yılı gerçekleştirilen karne törenleriyle son bulurken, ülkedeki tüm öğrenciler gibi belde okulundaki öğrenciler de yaz tatiline girdi. Vezirhan Belediye Başkanı Hüseyin Ocak da Belde İlköğretim Okulunu ziyaret ederek öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. Hem öğrencilere hem de eğitimcilere iyi tatiller dileyen Belediye Başkanı Hüseyin Ocak öğrencilere başarılar diledi.
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