Vezirhan’da kuyu temizleme çalışmaları başladı Bilecik’in Vezirhan Belde Belediye ekipleri tarafından, Sakarya Nehri kenarında bulunan su pompalarının kuyu temizliği başladı.

Bilecik’in Vezirhan Belde Belediye ekipleri tarafından, Sakarya Nehri kenarında bulunan su pompalarının kuyu temizliği başladı.

Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, yapılan temizleme çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İncelemeleri sonrası kısa bir açıklamada bulunan Başkan Duymuş “Sakarya Nehri kenarında bulunan su pompalarının kuyu temizliği ekiplerimiz tarafından yapılmaktadır. Yıllardır temizlenmeyen kuyularda oluşan kireçlenme ve oksitlenmeden dolayı tıkanan gözeneklerin açılması ile daha temiz su sağlanacaktır. Ekiplerimize çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

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