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Vezirhan’da kanalizasyon çalışmaları devam ediyor

Bilecik’in Vezirhan Belde Belediyesi ekipleri tarafından beldede kanalizasyon çalışmaları devam ediyor.

12 Haziran 2019 Çarşamba 12:55
Vezirhan’da kanalizasyon çalışmaları devam ediyor

Bilecik’in Vezirhan Belde Belediyesi ekipleri tarafından beldede kanalizasyon çalışmaları devam ediyor.


Vezirhan Belediye Başkanı Hüseyin Ocak, kanalizasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İncelemeleri sonrasında bir açıklamada bulunan Başkan Ocak, “Kayalar Mahallemizde ekiplerimiz tarafından yapılan kanalizasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden gerekli bilgiyi aldık. Çalışmalarımız en kısa süre içerisinde tamamlanacak. Emeği geçen personellerime çok teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 12:55
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