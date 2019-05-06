Vezirhan’da hat yenileme çalışmaları başladı
Bilecik’in Vezirhan Belde Belediyesi ekipleri tarafından beldede kanalizasyon hattı yenileme çalışmaları başladı.06 Mayıs 2019 Pazartesi 12:37
Bilecik’in Vezirhan Belde Belediyesi ekipleri tarafından beldede kanalizasyon hattı yenileme çalışmaları başladı.
Vezirhan Belediye Başkanı Hüseyin Ocak, çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İncelemeleri sonrası bir açıklamada bulunan Başkan Ocak, “Kanalizasyon hattı yenileme çalışmalarımız başladı. Beldemiz Köprülü Mehmet Paşa Mahallesi Kervan Caddesinde belirli zamanlarda sıkıntıya sebep olan kanalizasyon hattı ekiplerimiz tarafından yenileniyor. Çalışmalarından dolayı ekiplerimize teşekkür ediyorum” dedi.
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