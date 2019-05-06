Vezirhan’da hat yenileme çalışmaları başladı Bilecik’in Vezirhan Belde Belediyesi ekipleri tarafından beldede kanalizasyon hattı yenileme çalışmaları başladı.

Bilecik’in Vezirhan Belde Belediyesi ekipleri tarafından beldede kanalizasyon hattı yenileme çalışmaları başladı.

Vezirhan Belediye Başkanı Hüseyin Ocak, çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İncelemeleri sonrası bir açıklamada bulunan Başkan Ocak, “Kanalizasyon hattı yenileme çalışmalarımız başladı. Beldemiz Köprülü Mehmet Paşa Mahallesi Kervan Caddesinde belirli zamanlarda sıkıntıya sebep olan kanalizasyon hattı ekiplerimiz tarafından yenileniyor. Çalışmalarından dolayı ekiplerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.