Vezirhan’da gençler için mahalle konağında kütüphane ve okuma salonu oluşturuldu

Bilecik’in Vezirhan beldesinde, gençlerin talebi üzerine mahalle konağında kütüphane ve okuma salonu oluşturuldu.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, “Gençlerimiz bizlerden mahalle konağına kütüphane ve okuma salonu yapmamızı talep etti. Biz de onları kırmayarak bu isteklerini yerine getirmek için elimizden gelen desteği verdik. Beldemiz halkından da kitap konusunda bu gençlerimize destek vermeyen isteyenler yardımlarını belediyemize ulaştırabilirler. Gençlerimize teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.