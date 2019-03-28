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Vezirhan’da durak çalışmaları başladı

Bilecik’in Vezirhan Belde Belediyesi ekipleri tarafından, beldede durak çalışmaları başladı.

28 Mart 2019 Perşembe 14:35
Vezirhan’da durak çalışmaları başladı

Bilecik’in Vezirhan Belde Belediyesi ekipleri tarafından, beldede durak çalışmaları başladı.


Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. İncelemeleri sonrası kısa bir açıklamada bulunan Başkan Duymuş, “Beldemiz yıldız park arkası, Gölpazarı kavşağı yanına durak çalışmamız başladı. Aynı bölgede bulunan karayolu kenarı arazisi temizlenerek çınar ve çam ağaçları dikildi. Beldeye diktiğimiz binlerce ağacı belki birileri şimdi fark etmeyecek fakat 3-5 sene sonra Vezirhan’ımız yemyeşil bir belde olacak” dedi.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 14:35
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