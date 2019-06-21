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Vezirhan’da doğalgaz çalışmaları devam ediyor

Bilecik’in Vezirhan Beldesi’nde doğalgaz çalışmaları devam ediyor.

21 Haziran 2019 Cuma 12:04
Vezirhan’da doğalgaz çalışmaları devam ediyor

Bilecik’in Vezirhan Beldesi’nde doğalgaz çalışmaları devam ediyor.


Vezirhan Belediye Başkanı Hüseyin Ocak, yapılan doğalgaz çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İncelemeleri sonrası kısa bir açıklamada bulunan Başkan Ocak, “Beldemiz Kayalar Mahallesine doğalgaz hizmeti gelmesi için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Çok önem verdiğimiz bu hizmetin yerine gelmesi için ekiplerimizle bir araya geldik. Kayalar Mahallesi sakinlerine verdiğimiz doğalgaz sözünü Allah’ın izniyle yerine getirmek için büyük çaba sarf ediyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 12:04
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