Vezirhan’da devir teslim töreni yapıldı 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Bilecik’in Vezirhan beldesinde seçimi kazanan Milliyetçi Hareket Partisi adayı Belediye Başkanı Hüseyin Ocak eski belediye başkanı Mehmet Duymuş’tan görevi devir aldı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Bilecik’in Vezirhan beldesinde seçimi kazanan Milliyetçi Hareket Partisi adayı Belediye Başkanı Hüseyin Ocak eski belediye başkanı Mehmet Duymuş’tan görevi devir aldı.

Vezirhan Belediyesi önünde gerçekleşen törende konuşma yapan eski Belediye Başkanı Mehmet Duymuş bunun bir bayrak yarışı olduğunu belirterek, görevi devir alan Hüseyin Ocak’a görevinde başarılar diledi.

Daha sonra söz alan Belediye Başkanı Hüseyin Ocak ise, seçim sürecinde desteklerini esirgemeyen belde halkına teşekkür ederek kazananın Vezirhan olduğunu söyledi.

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