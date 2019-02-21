Vezirhan’da belediye çalışanlarına hakaret iddiası

Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, beldede çevre temizliği yapan 2 çalışanına bir esnafın küfür etmesinin ardından, "Kem söz sahibine aittir" dedi.

Olay Bilecik’in Vezirhan Beldesinde meydana geldi. İddialara göre; 6 aydır beldede çalışmaları devam eden Cumhuriyet Meydanının birinci etap çalışmaları sona ermesinin ardından alanda temizlik ve yıkama çalışması yapan itfaiye eri ve işçiye bir esnaf küfür etti. Bu konu sonrası açıklama yapan Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, "Bildiğiniz gibi bizler Vezirhan için, sizler için gece gündüz kar kış, sıcak soğuk demeden 5 yıldır hizmet vermeye çalışıyoruz. Yaklaşık olarak 6 aydır süren bir çalışma sonrası Cumhuriyet Meydanına yaptığımız projenin 1’inci etabını bitirdik. 2’nci etabı da yakın zamanda bitirmeyi planlıyoruz. İnşallah proje bittiğinde çok güzel bir eser ortaya çıkacak. Az kaldı tabi belediyemiz işçilerinin ve diğer çalışanların zaman zaman çalışma esnasında çevreye ve etrafa biraz rahatsızlık vermektedir. Biz bunun farkındayız verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dilerim. Zahmetsiz rahmet olmaz, ben sizlerden biraz daha sabır bekliyorum. Ancak bu gün belediyemiz itfaiye ve işçi personelimiz meydanda temizlik ve yıkama çalışması yaparken esnafın biri personelimize küfürler ederek ağır hakaretler de bulunmuştur. Bu hareketini esef ile kınıyorum hiç kimsenin kimseye küfür etmeye hakaret etmeye hakkı yok. Kem söz sahibine aittir, o kişi hakaretiyle kendini tarif ediyor” ifadelerine yer verdi.