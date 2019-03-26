Vezirhan’da 20 metrelik Türk bayrağı her yerden gözükecek
Bilecik’in Vezirhan beldesindeki Eski Bağlar Üstü mevkiine 20 metrelik dev Türk bayrağı yerleştirildi.26 Mart 2019 Salı 14:19
Bilecik’in Vezirhan beldesindeki Eski Bağlar Üstü mevkiine 20 metrelik dev Türk bayrağı yerleştirildi.
Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, belediye ekipleri tarafından yapılan çalışmaları inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. İncelemeleri sonrası kısa bir açıklamada bulunan Başkan Duymuş, “Belediye personelimiz beldemiz Eski Bağlar Üstü tepesine şanlı Türk bayrağımızı yerleştirdi. Böylece 20 metrelik Türk bayrağı beldemizin her yerinden gözükecek” dedi.
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